Os pais e as mães estão recorrendo a materiais usados e às compras em conjunto para aliviar o bolso, durante os gastos escolares, neste início de ano. Levantamento divulgado nessa sexta-feira (28) mostra que o percentual de responsáveis pelos alunos que vão buscar apostilas e livros didáticos usados neste ano é quase três vezes superior ao registrado no ano passado.

A pesquisa é da Fundação Ipead/UFMG. Do total, 45% afirmam que vão lançar mão dessa tática na hora de comprar materiais escolares. No ano passado, esse percentual foi de 16,07%. Outro salto observado neste ano foi do percentual de pais e mães que vão realizar compras com outros pais para negociar descontos: 12,5%, em 2022, ante 1,79% no ano passado.

O levantamento ainda mostra que a quantidade de consumidores pesquisados que vão ter gasto com material escolar também aumentou: 30,48% dos pais, o que representa uma alta de 14,16% em relação a 2021. Ano passado esse percentual foi 26,70%.

A maioria dos entrevistados informou que efetuará o pagamento das compras de material escolar à vista, com dinheiro ou cartão de débito automático. Entretanto, houve redução de 2,9% nessa modalidade de pagamento em relação ao ano passado (48,21% em 2021 para 45,31% em 2022), menor patamar em toda a série histórica da pesquisa.