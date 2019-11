O jogo de poker é um dos jogos de carta mais bem sucedidos entre o público em geral. Essa popularidade não é nova, vem de muito tempo atrás, provavelmente pela influência de séries de TV, e clássicos do cinema. Sem contar os glamurosos cassinos, que sempre chamaram muita atenção. No entanto, atualmente o jogo tem se tornado mais conhecido, e isso se deve muito a popularização do jogo de poker online. A Internet facilitou muito a propagação do jogo, e aumentou o alcance do mesmo.

Todo o progresso tecnológico que já foi feito até hoje, facilitou a adesão ao poker online. Uma das grandes vantagens é a falta de restrição de acesso. É possível jogar a qualquer hora, de qualquer lugar, independente do tipo de jogo. A flexibilidade do poker online também se aplica a formatos. Qualquer dispositivo móvel pode acessar as plataformas de poker online. A versão online também permite que os jogadores possam praticar mais e entender melhor as técnicas, desde as estratégias do jogo, até as classificações utilizadas, como o straight e outras mãos de jogo.

Mesmo assim, por mais que o poker esteja altamente popularizado e disseminado em vários lugares do mundo, alguns países ainda tem restrições muito grandes em relação ao jogo e seus acessos. Muitos desses bloqueios envolvem a legislação do país e, principalmente, questões religiosas. O oriente, em especial, tem algumas questões com o jogo, e proíbe sua prática. Veja abaixo alguns países onde é mais difícil jogar poker, ou até mesmo ilegal.

Estados Emirados Árabes

Por ser um país islâmico, os Emirados Árabes mantém a tradição de proibir a prática de qualquer forma de jogo. Porém, quando se fala de jogos online, alguns países ignoram a proibição. Não é o caso dos Emirados por conta da regulação também da Internet. A Autoridade Reguladora de Telecomunicações monitora todo o conteúdo online, e por isso impede inclusive que seja possível realizar jogos de poker online. Há inclusive uma penalidade de prisão para quem for pego jogando.