Parte do palco do Teatro Municipal de Americana, no interior de São Paulo, cedeu na noite da última sexta-feira (8), deixando ao menos cinco feridos. De acordo com a nota oficial divulgada pela prefeitura do município, as pessoas acidentadas foram encaminhadas para hospitais da região com ferimentos leves, sem gravidade.

No video acima é possível ver o momento exato que parte do palco cede , no fim do espetáculo, para um público de 780 pessoas. As imagens mostram que artistas da Academia Sandra Godoy se apresentaram e pulam no ponto em que o chão se quebra, levando torno de 10 pessoas a caírem no fosso.

Ainda conforme a nota oficial da Prefeitura de Americana, todas as providencias necessárias estão sendo tomadas e ressalta que o local em parte do palco cedeu possui alvará de funcionamento, com toda a documentação regularizada.