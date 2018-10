Nesta terça-feira (30), a administração municipal de Formiga realizará uma palestra direcionada às mulheres e que tem como tema “O poder da mente”, com abordagem sobre amor próprio, autoestima, perdão e auto perdão, gratidão, pensamento positivo e autoconhecimento.

O evento está sendo organizado pelo Cras II e as UBS’s Diego Souto, Abílio Coutinho e Alvorada. Ele será ministrado pela healthcoach Izabel de Oliveira, a partir das 18h30, no seguinte endereço: rua Agostinho Teles de Castro, 320, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Na ocasião, haverá sorteio de brindes.

Essa é mais uma atividade desenvolvida pelas secretarias municipais de Saúde e Desenvolvimento Humano em referência ao Outubro Rosa, campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.