A equipe do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) III, situado no Bairro Souza e Silva, realizou na segunda-feira (9), uma palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

A atividade ocorreu na Escola Municipal Arlindo de Melo e contou com a participação de alunas do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental.

“Será que é amor ou abuso?” foi o tema abordado pela assistente social Luciene Ribeiro Melo, que é coordenadora do Centro de Referência e integrante do Coletivo “Irmandade das Flores”.

Os objetivos da ação foram orientar as estudantes quanto à identificação de atitudes abusivas e promover uma postura preventiva no que tange os relacionamentos abusivos. A palestra conduziu as jovens a uma reflexão sobre suas próprias relações, levando-as a conhecer seus limites e impô-los para que os abusos não evoluam para um caso mais grave, como a violência física.