Redação Últimas Notícias

Alunos e funcionários da Escola Municipal Vera Lúcia Paraíso em Arcos participaram nesta quinta-feira (23) de uma palestra sobre ações preventivas no trânsito.

A palestra foi ministrada por uma equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São Judas, pelo professor e instrutor de trânsito, Marcelino Batista e por policiais militares. A ação faz parte da campanha Maio Amarelo.

A palestra abordou sobre a conduta dos pedestres no trânsito. “Todos nós usamos o trânsito rotineiramente. Quando vamos à padaria, à escola, ao banco ou a qualquer outro local, seja de carro ou a pé, estamos utilizando o trânsito. Por isso, cabe a nós nos preocuparmos com nossos deveres, assim como nos preocupamos com nossos direitos”, enfatizou o professor Marcelino.