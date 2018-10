Cinco minutos foram suficientes para transformar a história do Palmeiras na Taça Libertadores de 2018. Se a partida contra o Boca Juniors parecia controlada até aos 37 do segundo tempo, os descuidos defensivos na Bombonera atrapalham (e muito) a passagem do Verdão para a decisão.

O Palmeiras se segurou bem na Bombonera, mas não contava com a estrela de Darío Benedetto no Boca Juniors. O atacante entrou aos 31 minutos do segundo tempo, fez dois gols e decretou a vitória do Boca por 2 a 0, no jogo de ida da semifinal da Taça Libertadores. A postura alviverde na maior parte do tempo foi de controle, criando pouco, é verdade, mas sem deixar o Boca se impor dentro de casa. A entrada do atacante, porém, acabou com o jogo na Bombonera. Apesar do bom desempenho na Argentina, o Verdão terá de vencer (e bem) em sua arena se quiser continuar sonhando com o título

Felipão diz que não houve “apagão”, mas é inegável que o Palmeiras tenha cometido erros imperdoáveis em um jogo tão grande e, principalmente, em um momento da partida em que o adversário se lançaria todo o ataque.

Mas a culpa não é só da defesa. O meio de campo não criou, e o ataque consequentemente nada produziu, sobretudo quando os espaços na zaga argentina começaram a aparecer na etapa final.