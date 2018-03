Céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas devem marcar a previsão do tempo das cidades do Centro-Oeste de Minas para este fim de semana de 9 a 11 de março.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas continuam altas na região e variam com mínima de 18ºC e com máxima de 32ºC até domingo (11).

De acordo com o Inmet, as chuvas podem ocorrer principalmente no período da tarde. A umidade relativa do ar varia entre 90% pela manhã, chegando a 40% no decorrer da tarde.

Veja a temperaturas de algumas cidades:

Divinópolis – mínima de 20ºC e máxima de 29ºC

Formiga – mínima de 21ºC e máxima de 31ºC

Pompéu – mínima de 21ºC e máxima de 27ºC