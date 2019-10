Redação Últimas Notícias

Uma frente fria que atua na região Centro – Oeste possibilitará o registro de pancadas de chuva em Formiga. De acordo com o Instituto Climatempo, o fenômeno causará excesso de nebulosidade. As temperaturas variam entre 16°C e 31°C.

As precipitações poderão ser registradas à tarde e à noite. A umidade relativa do ar fica em torno dos 85% pela manhã. Com o passar das horas, as partículas de água presentes no ar vão evaporando e a umidade cai para 30%.