Mãe de dois filhos – ambos residentes em Angicos, no interior do Rio Grande do Norte -, a prostituta Gabriela*, de 40 anos, não manda mais dinheiro para a família desde a semana passada. Sua renda, afinal, foi reduzida a praticamente zero desde o estouro da pandemia de coronavírus em Belo Horizonte, onde ela vive há cinco anos.

Nessa sexta-feira (18), Gabriela perdeu também a moradia, já que o hotel em que ela residia e trabalhava fechou as portas por tempo indeterminado. A profissional foi, felizmente, acolhida por um coletivo de profissionais do sexo, que lhe ofereceu abrigo e alimentação durante a quarentena. “Foi um alívio, pois voltar à minha cidade não é uma opção”, relata a profissional.



Centenas de outras trabalhadoras sexuais que atuam na capital mineira podem não ter a mesma sorte. A Associação de Prostitutas de Minas Gerais (Aprosmig), que estima haver cerca de 2 mil garotas de programa só na região do baixo centro da cidade, teme que, com distanciamento social imposto pela covid-19, o destino de muitas dessas mulheres seja a rua.

Sem amparo do município, que ainda não sabe como vai lidar com a situação, resta a elas, até o momento, algum auxílio vindo de ONGS, coletivos e pastorais, que alertam: a precariedade imposta ao baixo meretrício de BH pode contribuir para o agravamento do surto viral.

Imigrantes

“O que agrava a situação é que 90% da nossa categoria vêm de outras cidades. Com o sumiço dos clientes e o fechamento de hotéis, muitas ficaram sem dinheiro sequer para pagar a passagem de volta às casas de suas famílias. As que não têm para onde voltar e permanecem nos hotéis ainda em funcionamento, já não tem como continuar pagando as diárias. Até agora, estamos praticamente abandonadas à nossa própria sorte”, relata Cida Vieira, presidente da Aprosmig.