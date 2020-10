A pandemia do coronavírus gerou a necessidade da execução de medidas de isolamento social obrigatórios e, voluntariamente, muitas pessoas receosas diminuíram o convívio social. Com isso, as pessoas ficaram mais tempo em suas residências, as pessoas passaram a deslocar somente o necessário, foram adquiridos novos hábitos de recreação online (games, filmes, etc.) e de novas formas de consumo de produtos e serviços (via comércio eletrônico).

Além do isolamento social, os praticantes de esportes habituais passaram a ter dificuldades de praticá-los, devido o risco de contaminação pelo coronavírus ou mesmo o receio de frequentar academias ou locais públicos.

Muitas pessoas adotaram a prática de esportes em suas casas e, no máximo a realização de atividades aeróbicas (corridas, caminhadas, bicicletas, etc.) em locais públicos amplos e arejados.

No geral, com a menor locomoção, as pessoas diminuíram o gasto de energia, mas, no geral, mantiveram a ingestão do mesmo número de calorias. O resultado é desastroso e as pessoas passaram a adquirir os indesejáveis “quilos a mais” e, no dia-a-dia, deparamos com diversas pessoas com excesso de peso, que outrora não eram obesas. Esse quadro crescente de obesidade, gera a piora da saúde, com desequilíbrio do físico, piora da saúde e maior risco para outras doenças (coração, articulações, hipertensão, diabetes, colesterol, etc.), diminuição da expectativa de vida. Essa piora da saúde das pessoas, pode causar maior colapso do sistema de saúde, o qual já foi impactado negativamente pela pandemia do coronavírus.