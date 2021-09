Grupo de juristas, liderado pelo ex-ministro da Justiça e professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, Miguel Reale Júnior, apresentou parecer jurídico, datado de 13.09.2021, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), da Covid-19, do Senado Federal, com a indicação de supostas imputações penais para agentes públicos e privados por ações e omissões no combate à pandemia.

O parecer mostra a adoção de estratégia equivocada do governo no combate ao coronavírus, com estímulo à imunização de rebanho, boicote a medidas preventivas, contingenciamento de recursos, indicação de medicamentos sem comprovação científica, indícios de ter sido feito “experimento” em Manaus, descredibilização da vacina e demora em sua aquisição.

De modo geral, o presidente da República fez de tudo para descredibilizar as vacinas como a forma mais eficaz de combate à pandemia, dentro de sua estratégia de incentivar a imunização de rebanho e de adotar o tratamento precoce.

Dentro dessa estratégia, é inaceitável o governo ter ignorado pedidos de entrega de vacinas feitos pela Pfizer, com entrega prevista ainda para o ano de 2020.