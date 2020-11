O Brasil está superando o dilema da politização do tema da obrigatoriedade ou não da vacina e resistência ideológica a certas vacinas, embalado pelo otimismo mundial com o avanço dos testes, entrega e comprovação do poder de imunização, acima de 90%, das vacinas mais promissoras, como a da Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica Astrazeneca, as americanas Pfizer e Moderna, a chinesa Coronavac e a russa Sputnik.

No mercado financeiro, as bolsas mundiais dispararam as cotações das ações, precificando o otimismo, inclusive no Brasil.

É preciso lembrar, ser importante, antes da imunização, as pessoas manterem os procedimentos preventivos para evitar contaminação, fazendo isolamento social, usando gel e máscara, etc., principalmente nesse momento atual, onde o mundo tem um repique da doença, com recordes de infecção e de internação.

Além disso, mostrou ser pura retórica política, a afirmação do presidente Jair Bolsonaro, no dia 19.10, de “não será obrigatória esta vacina e ponto final”, pois dia 24.11, a sua nora, esposa de Eduardo Bolsonaro, em conversa na rede social Instagram, chamou de “coisa de retardado” grupos opositores da imunização, nestes termos: “Geórgia toma e tomará todas vacinas para cada fase. Não sabia que existia um movimento antivacina, mas agora sabendo, só pode ser coisa de retardado. Depois quando o filho tiver uma doença, quero ver ele agradecer aos pais por terem poupado ele da dor do ‘pic’…”