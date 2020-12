Dia 7 de dezembro o Ministério da Saúde (MS) foi surpreendido pelo Governador de São Paulo (SP), João Doria, com o anúncio da data de 25.01.2021 para o início da vacinação no Estado, antecipando a previsão de março de 2021 do governo federal. SP fez a logística, desde a alocação de recursos, aquisição de insumos e dia 10 de dezembro iniciou a produção da vacina.

A urgência faz o mundo implorar pela imunização. No curto prazo, ela é nossa esperança, apesar de seu desenvolvimento em tempo recorde e, com isso, somente no futuro avaliaremos se houve ou não efeitos colaterais, bem como a sua real eficácia. Além disso, existe a certeza de serem necessárias diversas campanhas de imunização para conseguir o êxito contra o vírus.

Jair Bolsonaro disse ser a economia a sua maior preocupação e já deveria ter a solução completa para a vacinação. Infelizmente, temos letargia e o Ministro da Saúde, especialista em logística, mostrou ser aprendiz no assunto e recebeu lições do governo de SP de como se deve fazer.

Pressionado por seu rival político, o governo federal mostrou somente a política poder romper seu imobilismo. Nesse momento, é preciso elogiar os atos oportunistas e corretos de João Doria, por somente dessa forma gerar atitude do governo federal. A partir daí, tivemos ações do governo, sem planejamento, para mostrar resultados.