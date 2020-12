O Supremo Tribunal Federal (STF), nos dias 16 e 17.12, julgou e firmou entendimento sobre a possibilidade de vacinação compulsória e dos Estados poderem executar o seu programa de vacinação.

Nos julgamentos da compulsoriedade da vacinação, no dia 16.12, o ministro relator, Ricardo Lewandowski, votou no sentido de ser constitucional obrigar a vacinação, respeitada a dignidade humana e os direitos fundamentais. As vacinas deverão ser de acesso universal e gratuitas. Considerou ser inconstitucional a determinação de vacinar sem o consentimento das pessoas, entretanto pode-se impor limitação de direitos para torná-la compulsória. A vacina deve obedecer as evidências científicas e deve-se divulgar sobre a sua eficácia, segurança e contra indicações dos imunizantes. Ao final, definiu poderem as vacinações “…ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência”.

Em seguida, no dia 17, o Plenário do STF acompanhou o relator, por unanimidade, e decidiu no sentido de os Estados, o Distrito Federal e os municípios terem autonomia para realizar campanhas de imunização, e o poder público poder determinar a vacinação e impor medidas restritivas legais.

O ministro Luís Roberto Barroso, em seu voto, definiu dever os direitos das sociedades prevalecerem sobre os direitos individuais e, por isso, a vacinação é obrigatória, resguardados os direitos constitucionais de cada cidadão manter suas convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. O ministro Alexandre de Moraes afirmou ser compulsória a realização de vacinação, para proteger a saúde coletiva, e essa é uma obrigação dupla, onde ao Estado cabe o dever de fornecer a vacina e ao indivíduo resta o dever de se vacinar. O ministro Gilmar Mendes destacou ser a recusa de um adulto a tratamento terapêutico um ato do exercício de sua liberdade individual, mesmo com o risco de morte, mas isso não se aplica à vacinação, onde a meta é a imunização comunitária. O ministro Luiz Fux observou ser a hesitação quanto à vacinação uma ameaça à saúde global, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).