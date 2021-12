No dia 11.12 o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu parcialmente cautelar pedida pelo partido Rede Sustentabilidade na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 913, com determinação para ser obrigatória a exigência do comprovante de vacinação para as pessoas que vêm do exterior, salvo motivo médico ou situações excepcionais (países sem vacina disponível ou por razão humanitária excepcional).

A decisão ocorre após o Ministério da Saúde postergar para o dia 18.12 a validade da Portaria Interministerial nº 661, após invasão dos sites do Ministério da Saúde e do ConecteSUS. A portaria contém normatização da entrada de pessoas no país, exigindo a apresentação de comprovante de vacina e determinação de quarentena de 5 (cinco) dias para os não vacinados.

O ministro entendeu ser urgente a decisão devido aumento de viagens no período que se aproxima e pelo risco de o Brasil se tornar um destino antivacina: “O ingresso diário de milhares de viajantes no país, a aproximação das festas de fim de ano, de eventos pré-carnaval e do próprio carnaval, aptos a atrair grande quantitativo de turistas, e a ameaça de se promover um turismo antivacina, dada a imprecisão das normas que exigem sua comprovação, configuram inequívoco risco iminente, que autoriza o deferimento da cautelar.”

Na ADPF, a Rede pediu para o governo federal adotar as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o ingresso no país.