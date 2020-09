A reabertura econômica e a flexibilização das medidas de isolamento representam um grande avanço para as empresas, os empregados e para as pessoas retornarem, em parte, à sua vida normal.

Entretanto, é preciso reforçar a obediência de medidas sanitárias indicadas pelos meios científicos e autoridades públicas, como distanciamento social, não aglomeração, uso de máscaras, lavagem das mãos, uso de álcool gel, etc. Somente com o acatamento delas, poderemos conviver normalmente até a vacinação imunizar as pessoas.

O uso de máscaras é um item básico, símbolo da pandemia do coronavírus, assim como foi da gripe espanhola, em 1918.

John M. Barry, no livro “A grande gripe: a história da gripe espanhola, a pandemia mais mortal de todos os tempos”, p. 231, apresenta defesa do uso de máscaras: “Então, Capps demonstrou-lhes uma inovação que ele havia testado: o uso de máscaras de gaze por pacientes com doenças respiratórias. Welch considerou a máscara “uma coisa fantástica (…) uma contribuição importante na prevenção da disseminação de infecções”. Já na p. 333 são divulgadas fotos de civis e militares com máscaras, quando se afirma: “Assim como vários outros lugares, Seattle tornou-se uma cidade mascarada. Voluntários da Cruz Vermelha confeccionaram dezenas de milhares de máscaras. Todos os policiais as usavam. Soldados marchavam mascarados pelo centro da cidade.”