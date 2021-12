Os resultados da pandemia de Covid-19 batem na porta da economia brasileira e trazem um cenário assombroso pela frente. Enquanto a inflação de vários produtos e serviços teve aumento de até 129%, o salário mínimo não consegue acompanhar toda essa onda com um reajuste de 10%. O levantamento foi feito pelo site MercadoMineiro e aplicativo comOferta, que analisaram diversos setores para verificar a inflação durante a pandemia, em janeiro de 2019, janeiro de 2020, janeiro de 2021 e novembro de 2021.

Os piores aumentos estão em produtos básicos do dia a dia do consumidor: combustíveis, gás de cozinha, carnes, arroz, óleo de soja, açúcar e energia elétrica. Enquanto a arroba bovina subiu 129%, de janeiro de 2019 até novembro de 2021, o quilo do acém subiu 92%; o do lombo inteiro, 45%; o do frango resfriado; o quilo da comida self service aumentou 29%; o prato feito, 39%; e o marmitex aumentou 41%. Já o pão francês subiu 11,47%.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro de 2019 até novembro de 2021 subiu 17,99%. O dólar, favorecendo a exportação, subiu 53% em relação ao real. O barril do petróleo subiu 14,35%, enquanto a gasolina subiu 54% e o diesel, 51%. O etanol subiu 91%, o botijão de gás de cozinha, 45%, e o cilindro de 45kg subiu 30%.

A mensalidade escolar teve reajuste de 8%, como aconteceu no 5º ano do ensino médio. Nos bares, Brahma de 600ml teve alta de 9,20%, a Heineken, 20%, e batata frita, 19%.

Enquanto isso, o salário mínimo subiu de R$ 998 para R$ 1.100, um aumento de 10%.