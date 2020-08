Procedimentos não urgentes suspensos e avaliação minuciosa dos doadores, por conta da pandemia de Covid-19, contribuíram para a queda de 30% nos transplantes de órgãos e tecidos em Minas Gerais no primeiro semestre deste ano. Os de córnea e de rim com doador vivo foram os mais impactados. Enquanto de janeiro a julho de 2019 foram, respectivamente, 647 e 99 cirurgias no Estado, nos últimos seis meses elas despencaram para 350 e 30.

Os dados, do MG Transplantes, também apontam que houve reflexos na fila de espera. Desde o início de abril até 6 de agosto, 230 pessoas passaram a integrar a lista.

O aumento maior foi entre os que aguardam por uma córnea. Do total de novos candidatos a transplantes em Minas, 72% (167) são para esse tipo de procedimento.

Alguns fatores impactaram nas estatísticas, frisa o coordenador do MG Transplantes, Omar Cançado. “No caso de cirurgias entre doador vivo, há risco tanto para o receptor quanto para quem está doando, que precisa ir ao hospital e pode se contaminar”.