Um veículo que transitava pela MG-164, próximo ao bairro Simão Ferreira, em Bom Despacho, pegou fogo e ficou destruído nesta terça-feira (16) após uma pane no sistema de freios.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista e a passageira, que não tiveram as idades informadas, não se feriram.

No local, os militares se depararam com o carro tomado pelas chamas e logo começaram a conter o fogo, para que a vegetação às margens da rodovia não fosse atingida. Foram necessários cerca de mil litros de água para apagar as chamas e deixar o local em segurança.

Início das chamas