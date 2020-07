Com o objetivo de conscientizar a população formiguense de que é preciso manter as práticas que minimizam a proliferação do novo coronavírus, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano, realiza semanalmente uma ação educativa no Centro da cidade.

Para atrair a atenção de quem passa pelo local, a cada dia de trabalho, um personagem é quem transmite o recado de maneira lúdica. Nesta quinta-feira (23), servidores que atuam nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) estão na praça Getúlio Vargas para reforçar a orientação de que o uso da máscara de proteção individual é importante na prevenção à Covid-19.

As pessoas que passam pelo local, e não têm o equipamento, recebem uma máscara e têm as mãos higienizadas para que possam manusear o item de maneira segura.

Hoje, também, os comerciantes estão recebendo cartazes que devem ser afixados nos estabelecimentos. Eles têm dicas de como lavar corretamente as mãos, como manter a etiqueta respiratória durante o período de pandemia e quais são os cuidados necessários para preservar e lavar as máscaras individuais.