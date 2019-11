A festa de Halloween que aconteceu na casa de Anitta foi há duas semanas, mas ainda está rendendo assunto. Desta vez, quem está no foco é Paolla Oliveira, que está no ar em “A Dona do Pedaço” como influencer Vivi Guedes. Ao que tudo indica, a atriz, que está solteiríssima, deu uns beijos na festa da poderosa.

Leia também: Coração de Paolla Oliveira já tem novo dono, diz colunista