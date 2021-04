O papa Francisco assinou nesta sexta-feira (30) um decreto que acaba com o foro privilegiado para cardeais e bispos.

O novo “motu proprio” do líder da Igreja Católica torna o Tribunal do Vaticano, primeiro grau do sistema judiciário no país, competente para julgar essas duas categorias, que até agora estavam sujeitas apenas à Corte de Cassação, instância máxima da Justiça vaticana.

Segundo o decreto, o objetivo da mudança é garantir a “igualdade” entre os membros da Igreja Católica, uma vez que “todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem”.

“Partindo dessas considerações, hoje existe a exigência de realizar novas modificações no ordenamento jurídico do Estado da Cidade do Vaticano, até para assegurar a todos um juízo articulado em mais de um grau e em linha com as dinâmicas seguidas pelas mais avançadas experiências jurídicas internacionais”, diz o Papa no “motu proprio”.