Papagaios e Albertos vão disputar o título do Campeonato Rural de Futebol Amador (Ruralzão 2021) neste domingo (28). A partida será às 15h, no Campo do Vila.

Um grande público compareceu ao Campo do Vila para a primeira partida da final do campeonato, no domingo passado (21).

Papagaios venceu Albertos por 3 x 0. Carlos, Douglas e Lucas fizeram a alegria dos torcedores do Papagaios.

A equipe de Fazenda Velha e Pouso Alegre empataram em 3 x 3. Marcaram para Pouso Alegre: Dener, Luís e Marco Tulio. Para Fazenda Velha: Elias (2) e Neimar.