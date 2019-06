Redação Últimas Notícias

A equipe de Papagaios venceu Pouso Alegre por 2x1 no jogo de ida do Campeonato Rural de Futebol Amador (Ruralzão 2019).

A partida foi realizada nesse domingo (16), no estádio João Francisco de Paula (campo do Vila).

Disputando a terceira colocação do campeonato, o time de Rodrigues venceu Fazenda Velha por 3x1.

O jogo de volta ocorrerá no próximo domingo (23), também no campo do Vila. Às 13h, jogam Papagaios e Pouso Alegre, Rodrigues e Fazenda Velha entram em campo às 15h.

Papagaios, que venceu a edição do campeonato no ano passado, disputará a finalíssima com a vantagem de ter vencido o jogo de ida.