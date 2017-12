A tradicional chegada do Papai Noel em Formiga ocorrerá no próximo sábado (9).

O evento que marca o início das festividades natalinas no município é uma realização da Acif/CDL e da empresa Claro, com o apoio da Prefeitura de Formiga.

Tudo foi preparado com muito carinho e dedicação em todos os detalhes, com o intuito de acolher as crianças com muita alegria e resgatar o espírito e a tradição do Natal.

O bom velhinho chegará às 10h, em um veículo do Corpo de Bombeiros e seguirá em carreata até a praça Ferreira Pires.

No local, ele receberá as chaves da cidade das mãos do prefeito, Eugênio Vilela. Também haverá recreações para crianças, pipoca e algodão doce.

O Papai Noel ficará hospedado em sua casinha na Praça Ferreira Pires à véspera do Natal, onde receberá as crianças e toda a população que desejar visitá-lo.