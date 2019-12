Na terça-feira (17), foi realizada na quadra da Apae Formiga, a tradicional chegada do Papai Noel.

Todos os anos, alunos e usuários da entidade formiguense escrevem cartinhas para o bom velhinho e a equipe apaeana se encarrega de atender os pedidos por meio de doações realizadas por membros do grupo ou da comunidade.

O evento foi apresentado por Felipe Belo, ex-usuário Apae Formiga, e contou com a participação de Iêda Diniz, que compartilhou histórias natalinas com os alunos e usuários dos períodos matutino e vespertino.

Mais de 150 cartinhas foram atendidas e o evento marcou o final do ano letivo em 2019. A instituição funcionará normalmente durante todo o mês de janeiro.

“A chegada do Papai Noel é um presente não só para alunos e usuários, mas para toda família apaeana, que se emociona com cada reação espontânea, cada sorriso, cada abraço e o êxtase de felicidade. Vivemos aqui a mais pura energia do Natal”, comentou Sandra Mara Rios Ferreira, diretora escolar da Apae Formiga.

O Papai Noel visitou alunos dos períodos matutino e vespertino- Foto: Divulgação Apae

