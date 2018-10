As notícias falsas e informações desencontradas estão dominando o WhatsApp na Índia. Com 200 milhões de usuários ativos por mês, o país é o maior mercado do mundo para o WhatsApp. É também um dos mais problemáticos. Ao longo do último ano, pelo menos 30 mortes foram relacionadas a boatos que circulavam no aplicativo de mensagens. Em junho, oito pessoas foram assassinadas depois de boatos que diziam que eles eram sequestradores de crianças.

O protesto teve como estopim os rumores de que uma garota de 14 anos teria sido atacada. Em 25 de agosto, centenas de pessoas foram às ruas do pequeno distrito de Banda, parte da região norte de Shahjahanpur, para protestar contra um policial que teria matado uma jovem enquanto ela tentava montar a sua banca em uma feira local. O fato colocou em confronto as comunidades hindu e sick.

“Áudios e vídeos provocativos foram compartilhados em mensagens e redes sociais”, disse o juiz distrital Amrit Tripathi ao The Tiimes da Índia, depois do tumulto em Shahjahanpur. “Os boatos sobre a morte de uma garota parecem ter inflamado uma comunidade pacífica”, explicou. Três pessoas já foram presas, durante as investigações, por compartilhar notícias falsas em grupos de WhatsApp, sendo um deles o administrador de um dos grupos.

Segundo o site britânico Wired, Pedras foram atiradas pelos dois grupos, danificando automóveis e ferindo 12 pessoas. Policiais usaram gás lacrimogêneo para tentar controlar o tumulto. O incidente foi registrado pela mídia local. Dias depois, a polícia denunciou 70 pessoas por tumulto e danos ao patrimônio. Uma reunião de conciliação com líderes das duas correntes religiosas tentou botar fim ao impasse. Em 27 de agosto, no entanto, autoridades locais ordenaram a suspensão de conexões de celular à internet das 6h às 14h na região como forma de conter o compartilhamento de falsas notícias sobre outro suposto ataque seguido de prisão. O alvo principal, no entanto, não era a internet em si, mas o WhatsApp.