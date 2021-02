O período em que seria comemorado o Carnaval em 2021 será registrado por fiscalizações mais rigorosas nas cidades mineiras. O objetivo do governo do Estado é evitar aglomerações e demais festividades, proibidas em função da pandemia do novo coronavírus.

As medidas foram divulgadas durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (10), que contou com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), do coronel da Polícia Militar (PM), Rodrigo Sousa Rodrigues e do coronel do Corpo de Bombeiros, Edgar Estevo.

Um planejamento estratégico, visando coibir as grandes reuniões, foi apresentado pelas Forças de Segurança do Estado durante a coletiva. O projeto será executado em parceria com os municípios, que têm a responsabilidade na fiscalização de festas e eventos, segundo o governador Romeu Zema. “As Forças de Segurança do Estado se planejaram para que nós venhamos a evitar qualquer tipo de aglomeração, qualquer tipo de evento no estado. Estamos trabalhando em conjunto com todos os municípios. Não queremos que o mineiro se exponha desnecessariamente a riscos. Tivemos um mês de janeiro que, em termos de novos casos de Covid e de óbitos, superou qualquer expectativa. Portanto, é momento de ter cautela”, comentou.

Para intensificar o trabalho de orientação e fiscalização, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) reforçou o efetivo que irá trabalhar nas ruas, com suspensão de férias no período do Carnaval. Além da medida, militares do setor administrativo e dos cursos de formação também serão deslocados para missões e operações em todo o estado. Segundo o comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, serão realizadas ações em regiões com maior número de turistas e histórico de aglomerações, operações Lei Seca em locais de maior fluxo de turistas e monitoramento de eventos e bailes irregulares.