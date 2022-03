No fim da tarde desta segunda-feira (28), um rodotrem Mercedes Benz/Actros, com placas de Formiga, seguia carregado de soja pela rodovia BR-354, no sentido de Formiga para Campo Belo.

Quando na altura do km 505, o motorista de 36 anos, natural e residente em Formiga, ao realizar uma curva, se deparou com uma carreta Scania que seguia no sentido contrário.

A carreta invadiu a contramão de direção, instante em que o condutor desviou para o acostamento à direita, com o intuito de evitar uma colisão frontal.

Contudo a segunda composição do rodotrem chocou-se contra a defensa metálica e tombou, derramando a carga transportada no acostamento e na pista.