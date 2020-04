Clubes que integram as Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro e as duas divisões do futebol feminino, Séries A1 e A2, e federações estaduais receberão repasses financeiros da Confederação Brasileira de Futebol por causa da parada forçada no calendário oficial de jogos pela pandemia do coronavírus.

A entidade que regula o futebol no Brasil anunciou nessa segunda-feira (6) um fundo de repasse financeiro emergencial que auxiliará, dentre os clubes, os mineiros Boa Esporte e Tombense, na Série C, Caldense e Tupynambás, da Série D. O Patrocinense pode não ser beneficiado já que havia desistido de participar da Quarta Divisão. Esse é um caso que será explicado em breve pela Federação Mineira de Futebol.

A CBF fará o repasse de R$ 19,12 milhões que chamou de “fundo perdido”, ou seja, um financiamento não-reembolsável. Em média o valor para cada equipe de será o equivalente a duas folhas salariais dos jogadores em cada torneio.

As equipes do futebol feminino do Cruzeiro, que joga à Série A1 do Brasileirão, o Atlético e o América, na A2, também serão beneficiados.

Serão 140 clubes de uma forma geral beneficiados. E o valor dos repasses será feito para auxliar no pagamento de jogadores e jogadoras durante esse período de parada forçada no calendário.