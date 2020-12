Quatro voluntários que receberam a vacina da Pfizer/BioNTech contra covid-19 desenvolveram uma condição rara chamada paralisia de Bell, que é um tipo de imobilidade temporária de parte do rosto.

Os dados constam nos estudos de fase 3 da vacina que foram encaminhados à FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora dos Estados Unidos.

“Esses casos ocorreram aos 3, 9, 37 e 48 dias após a vacinação. Um caso (início em 3 dias após a vacinação) foi relatado como resolvido com sequelas dentro de três dias após o início, e os outros três foram relatados como continuando ou resolvendo a partir do corte de dados de 14 de novembro de 2020 com durações contínuas de 10, 15, e 21 dias, respectivamente”, diz o relatório da FDA.

Segundo o documento, a frequência observada dos casos de paralisia de Bell “é consistente com a taxa de fundo esperada na população em geral” — 21.823 pessoas receberam a vacina nesta etapa dos testes e outros 21.828 tomaram placebo.