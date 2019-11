A banda Parangolé , liderada pelo cantor Tony Salles, desembarcou no Rio para gravar o mais novo clipe do grupo, nesta sexta-feira (1). O cenário escolhido foi a Praia do Pepê e contou com a participação Jerry Smith, dono de sucessos como “Quem Tem o Dom”, “O Pai Tá Livre”, “A Pampa”, entre outros hits. A canção escolhida por Tony para parceria com funkeiro se chama “Tá Poderosa” é uma levada que mistura os ritmos axé, pagode e funk. “É um pagofunk”, explica melhor Salles.

Leia também: Com ciúme do ex, Luciana Gimenez bloqueia Antônia Fontenelle em rede social