Na abertura do vôlei sentado nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, o Brasil enfrentou o Peru, na sexta-feira (23). O atleta de Formiga, Samuel Arantes, integra a Seleção Brasileira.

Como era de se esperar, os brasileiros foram dominantes do início ao fim, não dando chances para o adversário e fechando a partida em 3 sets a 0. O maior pontuador da partida foi Wescley, com 11 bolas no chão.