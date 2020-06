Saber se defender de situações de violência tem se tornado algo fundamental na vida das mulheres. Mais que saber uma arte marcial, há tecnicas específicas de defesa pessoal que podem ajudar mulheres a se protegerem.

Pensando nisso, o Coletivo Irmandade das Flores e o projeto Tatame do Bem se uniram em uma nova ação: A proposta é disponibilizar nas redes sociais vídeos com aulas de defesa pessoal.

De acordo com o autor da proposta e presidente do Tatame, Rodrigo Assalin, a ideia é sempre minimizar a violência: “Pensei em contribuirmos de alguma forma, e nesta época em que vivemos, a violência contra a mulher tem aumentado muito. Criar estes vídeos é uma forma de contribuir, mostrando à mulher que ela pode reagir em uma situação de risco de forma correta. A parceria com a Irmandade das Flores existe há um ano, e esperamos sempre criar novas ações para a comunidade”, explicou.

Dentro do projeto, que recebeu o nome de AULA DE DEFESA PESSOAL, vídeos serão gravados e postados nas redes sociais Facebook e Instagram, com Rodrigo e as integrantes do coletivo, mostrando como a mulher pode se defender de uma abordagem ao sair do carro, ser empurrada, ser encurralada, por exemplo.