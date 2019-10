O Parque Nacional da Serra do Cipó, na região Central de Minas Gerais, voltou a ser reaberto para visitação nesta segunda-feira (14) após ter sido atingido por um incêndio de grandes proporções. As chamas na área de conservação duraram três dias e consumiram uma área de aproximadamente 4,5 mil hectares. A extensão queimada equivale a 15% do território do parque, que tem 33,8 mil hectares.

O parque abre diariamente, das 8h às 18h, e tem entrada gratuita. Dentro dele estão algumas das principais cachoeiras da região, como as Andorinhas, Gavião e Farofa.

