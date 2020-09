O Parque Nacional da Serra da Canastra, em São Roque de Minas, será parcialmente reaberto a partir da próxima semana.

Segundo informações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) somente a parte baixa da cachoeira Casca D’Anta será reaberta com a entrada pela portaria número quatro do parque.

As visitas ao parque serão agendadas com pelo menos três dias de antecedência pelo site www.gov.br/agendamentocanastra. O funcionamento será de quarta-feira a domingo de 8h às 18h.

Ainda de acordo com a instituição, todas as medidas de protocolo sanitário serão seguidas, dentre elas, uso obrigatório de máscaras, álcool gel, aferição de temperatura e distanciamento social.