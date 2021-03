O Parque Nacional da Serra da Canastra suspendeu novamente nessa quarta-feira (17), a visitação à unidade por meio de todas as portarias, incluindo a que está localizada em São Roque de Minas. A medida segue orientações da Onda Roxa do Minas Consciente, etapa em que se encontram todos os municípios mineiros e é a mais restritiva, lançada pelo governo até o momento.

Segundo o Instituo Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra a unidade de conservação, até o dia 31 de março, quando vence o prazo de 15 dias da Onda Roxa, não será permitida a entrada de turistas. Já os moradores da região da Serra da Canastra, que precisam passar pelo parque, podem transitar pelo local.

Primeiro fechamento

No dia 17 de março do ano passado, ocorreu o primeiro fechamento da unidade, à época, diante de uma recomendação que partiu do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que em uma rede social disse que todos os parques nacionais de conservação teriam que interromper o funcionamento em precaução ao avanço do novo coronavírus.