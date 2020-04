A Prefeitura de Arcos interditou, na sexta-feira (3), todas as praças, parques infantis e academias ao ar livre da cidade. O motivo é evitar a aglomeração de pessoas do grupo de risco do coronavírus, que costumam passar o tempo conversando nestes ambientes.

A cidade tem um caso confirmado da Covid-19 e na última segunda-feira (31), o Executivo estendeu o período de isolamento por mais 15 dias para conter a disseminação da doença na cidade.

A decisão foi tomada porque muitos idosos não estavam respeitando a orientação de ficar em casa e estavam se aglomerando nas praças, conforme o fiscal sanitário Helber Paulo Leal.