Redação Últimas Notícias

O único ponto central de Formiga para recreação de crianças e um dos únicos da cidade, o parquinho do Terminal Rodoviário se transformou, ultimamente, em uma armadilha que coloca em risco todos os frequentadores, independentemente da idade.

A área dos brinquedos está tomada por buracos, alguns com mais de 30 centímetros de profundidade. As crateras são abertas pelos diversos cães que brincam e correm livremente em uma área que deveria ser destinada exclusivamente às crianças e seus acompanhantes. Também é comum encontrar fezes dos animais pelo gramado onde crianças pisam descalças.

O problema que já é preocupante durante o dia, se agrava consideravelmente à noite. Com uma iluminação insuficiente, os buracos muitas vezes ficam imperceptíveis, podendo provocar quedas e traumas.

O estado de conservação dos brinquedos, de ferro e madeira, também está longe do ideal, o que também acaba por oferecer riscos aos usuários do parque. A última manutenção divulgada pela administração municipal ocorreu em maio do ano passado.

Todos os problemas listados não são recentes e quem trabalha nas proximidades do parque garante que é comum ouvir pais e avós criticando duramente o estado de conservação daquele equipamento público.

“É uma vergonha não conseguirem manter em condições mínimas de uso algo tão simples como um parque. Se está difícil manter grama e meia dúzia de brinquedos, o que esperar do restante da cidade”, comentou uma avó que havia levado seus dois netos ao local na noite de sábado (17).

“Uma mola nos portões de entrada, que garantisse que os mesmos fossem fechados assim que alguém passasse, colocaria fim no maior problema do parque que são os cachorros que muitas vezes ‘atropelam’ as crianças menores que brincam no local”, comentou o funcionário de uma autoescola que funciona nas proximidades do parque.

Em 2012 o playground foi interditado devido às péssimas condições do estado de conservação dos brinquedos, além de a areia do parque estar contaminada devido às fezes de cães e gatos.

Reinaugurado em agosto de 2014, o parque teve o piso de areia substituído por um gramado e foi cercado para evitar uma nova contaminação. Mas como os portões ficam abertos 24 horas por dia, os animais conseguem entrar e desta forma os mesmos problemas voltaram a ser detectados.

Na manhã dessa segunda-feira (20), o Últimas Notícias entrou em contato com a Prefeitura para obter informações referente à situação do playground. Á tarde o portal recebeu uma nota da administração municipal informando que o local será interditado para reforma. Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Formiga, por meio das secretarias de Obras e Gestão Ambiental, iniciou hoje um planejamento para revitalização do parquinho localizado na praça do Terminal Rodoviário. O local será interditado, em breve, para a reforma dos brinquedos.

Conforme informou o secretário de Obras, José Ronaldo do Couto, os brinquedos de madeira serão consertados e pintados no local. Já os de metal serão retirados para reforma. A secretária de Gestão Ambiental, Giovana Borges, disse que a equipe da pasta irá plantar um novo gramado no local”.