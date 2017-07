Brinquedos serão instalados pela Secretaria de Obras na intercessão das ruas Contorno dos Pomares e Travessa dos Pomares, no bairro Geraldo Veloso. A construção do parquinho atende a solicitação feita pela Associação dos Moradores dos Bairros Geraldo Veloso e Tino Pereira (AMOGVTINO).

Segundo a presidente da associação, Lilian Silva, a entidade enviou ofício solicitando ao secretário de Obras, Flávio Passos, que os brinquedos que foram retirados do Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa (Praia Popular) fossem instalados no bairro. “Neste período de férias os brinquedos serão uma opção de diversão para as crianças do bairro. É uma conquista”.

A Secretaria de Obras já definiu o local que receberá os brinquedos, eles serão instalados em breve.