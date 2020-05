Na amanhã deste sábado (30) e no domingo, dia 31, parte da rua Dr. Teixeira Soares, entre as esquinas das vias Ides Edson de Rezende e São José, no Engenho de Serra, ficará interditada entre 7h e 18 horas. O motivo é a continuação de uma obra no local para reassentamento do pavimento de bloquete, corrigindo alguns pontos do trecho da rua.

Como alternativa para o trânsito, os motoristas deverão seguir pelas ruas laterais à Teixeira Soares. Para ter acesso ao bairro Cidade Nova, por exemplo, eles deverão desviar da Teixeira Soares pelas ruas Ides Edson de Rezende, São Geraldo e São José.