O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (CIS-URG), responsável pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), afirmou ao portal G1 na tarde dessa segunda-feira (12) que os problemas detectados em ligações para o 192 no fim da semana passado já foram solucionados.

As operadoras de telefonia fizeram testes e constataram que o problema era com a operadora contratada pelo CIS-URG. “Desde sexta-feira (9) a operadora contratada pelo Consórcio está em contato conosco para sanar o problema. É prioridade para eles, já que se trata de um número de emergência”, destacou o secretário executivo do CIS-URG, José Márcio Zanardi.

Zanardi ainda ressaltou que agora apenas Itaúna apresenta dificuldades com relação à ligação para o Samu. O município já contava com o serviço antes da implantação nas cidades da região e assim que foi inaugurado, no último dia 6, todas as chamadas deveriam ter sido direcionadas para a Central em Divinópolis, mas tem apresentado problemas.

O secretário executivo do CIS-URG comentou que a Central de Atendimento de Itaúna conta com quatro linhas e que toda vez que a ligação precisa ser transferida para Divinópolis via PABX, duas linhas ficam ocupadas ao mesmo tempo. “Isso reduz o acesso da população ao serviço. Ainda temos o problema que durante a transferência a ligação pode cair. Reafirmo que todas as providências estão sendo tomadas para sanar o problema o mais rápido possível”, finalizou.

Relembre o caso

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (CIS-URG), responsável pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), solicitou na quinta-feira (8) às prefeituras de cerca de 10 cidades do Centro-Oeste de Minas, entre elas Nova Serrana, Cláudio e Oliveira, a emitirem notas orientando a população sobre problemas envolvendo ligações para o 192. Isso porque, na semana passada, a população enfrentou problemas com as operadoras de telefonia na hora de solicitar o serviço.