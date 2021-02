Redação UN

Motoristas que trafegam na BR 354 entre Formiga e Campo Belo devem redobrar a atenção ao passar pelo km 527 da rodovia.

As chuvas dos últimos dias provocou uma erosão e fez ceder parte do asfalto e solapar por baixo a via, deixando o trecho bastante perigoso.

A área já está sinalizada pela Polícia Rodoviária e o Dnit foi cientificado da ocorrência.