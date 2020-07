Um jogo diferente foi disputado nesse domingo (26), no Independência. Conhecido antigamente como “Clássico das Multidões”, quando tinham as maiores torcidas de Minas Gerais, o embate entre América x Atlético foi recheado de curiosidades.

Seguindo protocolos de segurança devido à pandemia do novo coronavírus, a partida válida pela décima rodada do Campeonato Mineiro teve número limitado de pessoas nas delegações, além de poucos jornalistas in loco – todos com os devidos testes para Covid-19 realizados.

Ao invés de sentarem nos bancos de reservas da Arena do Horto, atletas de Coelho e Galo ficaram nas cadeiras que, em outrora, seriam ocupadas por torcedores. No placar do estádio, alguns sócios do América, mandante do jogo, foram exibidos durante o tempo de bola rolando; eles acompanharam a transmissão de casa.

Onde fica localizada normalmente a “Barra Una”, uma das organizadas do alviverde, o mascote do alviverde marcou presença. Com uma churrasqueira e bastante água mineral, o Coelhão fez a festa, sozinho, e chamou a atenção durante a exibição do duelo.