As convenções partidárias para definir os candidatos a prefeito, vice, vereadores e coligações para as eleições municipais deste ano começam nesta segunda-feira (31) e vão até o dia 16 de setembro. Por causa da pandemia de coronavírus, partidos vão usar sistema virtual, misto ou presencial, com regras de distanciamento e até drive-thru.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) autorizou em uma nova resolução a convenção virtual. A lista de presença será aceita com assinaturas eletrônicas ou com registro em áudio e vídeo dos presentes. Antes, a ata deveria ser física e assinada em livro oficial.

As eleições municipais deste ano serão marcadas pelo fim das coligações entre partidos para a escolha dos vereadores. Elas serão permitidas somente aos cargos de prefeito e vice.

