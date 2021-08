Uma mulher, de 23 anos, que trafegava no banco de passageiros de um carro, morreu após o veículo capotar na madrugada desta sexta-feira (20), no bairro Goiânia, na região Nordeste de Belo Horizonte. O motorista do veículo, um jovem de 24 anos, foi socorrido em estado grave pelo SAMU.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do Honda Civic dirigia pela BR-262, sentido Espírito Santo, quando colidiu lateralmente com a mureta da via e capotou. Depois de capotar, o carro ficou sobre um amontoado de lixo.

Três equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local. O motorista foi retirado com ferimentos graves, e a mulher, que ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Fonte: O Tempo