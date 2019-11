Alguns passageiros de avião podem entrar na lista dos “sem noção”. Nesta semana, um homem chamou atenção por apoiar seus pés em cima da poltrona de uma mulher que estava na sua frente.

arrow-options Reprodução/ Reddit Uma mulher sofreu com os pés de um passageiro sobre sua cabeça

A imagem dos pés do passageiro sobre o encosto de cabeça da poltrona da frente, tornou-se viral no Reddit e causou revolta. Na foto dá para ver que os pés estão sujos e que a passageira está visivelmente incomodada com a situação.

A legenda da imagem postada no fórum dizia “é a única coisa com que me preocupo antes de embarcar em um avião. Levemente irritante”, escreveram.

Alguns usuários deixaram sua indignação latente nos mais de mil comentários no post. “Isso é tão errado”, escreve um; “isso é muito além de um pouco irritante”, ressaltou outro.

Mas como fazer para que o passageiro deixe seus pés onde eles deveriam estar, no chão? Alguns internautas deram dicas. “Faça um espirro e joga um punhado de água em seus pés “; “Peça algo para comer e use o garfo para cutucar os pés”, entre outros. Não foi divulgado o número do voo e nem a companhia aérea em que aconteceu o caso.

