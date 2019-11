Algumas pessoas são tão viciadas em musculação que não conseguem parar nem por algumas horas enquanto estão dentro de um avião. A cena inusitada de um passageiro treinando durante um voo surpreendeu a internet.

O caso da musculação foi compartilhado na conta do Instagram “Passenger Shaming” que geralmente ‘denuncia’ os passageiros sem noção. O vídeo foi visto mais de 215 mil vezes em dois dias. Assista abaixo:

O exercício feito pelo passageiro requer um cabo elástico para tonificar os braços e o peitoral. Ninguém além da pessoa que filmou parece notar que o homem está focado em seu treino diário.

Apesar de inusitado, alguns usuários da página apoiaram a atitude do homem. “Costumo ficar muito rígido e com dores em voos longos e às vezes me levanto e faço alguns agachamentos e alongamentos em pé. Isso faz com que a rigidez e a dor desapareçam. Isso está errado?”, questionou.

Porém, quem foi contra a atitude do rapaz soube explicar bem o porquê. “Claramente não cheira bem alguém que está se exercitando em um espaço pequeno com circulação de ar limitada”, escreveu outra usuária.

O que você achou da atitude do homem musculoso? Está errado ou não em fazer uma série de exercícios de musculação no avião? Comente.