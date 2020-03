Redação Últimas Notícias





Na noite dessa terça-feira (17) uma equipe da Secretaria de Saúde de Formiga abordou passageiros de um ônibus de turismo, recém-chegados de São Paulo/SP. A medida faz parte das ações de controle da pandemia causada pelo coronavírus (cobid-19).

A abordagem contou com o auxílio da Polícia Militar. Segundo o secretário de Saúde, Leandro Pimentel 15 pessoas do grupo residem em Formiga e as demais são moradoras de Arcos e Lagoa da Prata. “A todos foram passadas orientações acerca das atitudes necessárias para minimizar o contágio e a transmissão da doença”.

Foto: Decom/Divulgação

Conforme Leandro, aos formiguenses foi informada a necessidade de ficarem em isolamento por sete dias, a partir desta quarta-feira (18). Todos os munícipes assinaram um termo declarando que estão de acordo com as orientações e solicitações. Eles serão monitorados diariamente pela equipe da pasta.